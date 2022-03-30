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Топливо и электричество уже подорожали. В ФРГ могут остановить промышленное производство из-за санкций против России

30 марта 2022 07:29
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Новости Германии. Союз промышленников Германии предупредил о возможной остановке промпроизводства в стране из-за санкций против России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее остро сейчас стоит вопрос использования российского газа. Москва объявила о переводе оплаты за поставки голубого топлива на рубли. В Европе к такому сценарию оказались не готовы.

Топливо и электричество уже подорожали. В ФРГ могут остановить промышленное производство из-за санкций против России-1

В ФРГ через несколько недель работа сталелитейных, химических и бумажных заводов может полностью остановиться. Эксперты не исключают и подорожание газа. По их мнению, стоимость газа может превысить пять тысяч долларов за тысячу кубометров. Что вызовет стремительный рост цен на все товары. Хотя уже сейчас продукты питания подорожали на 7 %, электроэнергия на 21 %, а топливо и вовсе на 30 %.

# Экономика # Фотофакт

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