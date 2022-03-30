США грозит голод из-за политики Байдена. Американцы столкнулись с дефицитом продуктов в магазинах

Президентский пост он занимает уже более года, но до сих пор не может похвастаться какими-либо достижениями. Рейтинг американского лидера на рекордно низком уровне. И продолжает падать.

Последствия, к которым приводят решения Байдена, сказываются на каждом жителе. Инфляция в стране достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин побили исторический рекорд. Более того, американцы впервые в истории столкнулись с дефицитом продуктов в магазинах. Глава Совета экономических консультантов при Белом доме заявила, что администрация Байдена ожидает еще большего роста цен в США на продовольствие и энергоносители, что приведет к ускорению инфляции. Только американский лидер просто отмахивается от этой проблемы, как будто ее и нет.