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США грозит голод из-за политики Байдена. Американцы столкнулись с дефицитом продуктов в магазинах

30 марта 2022 07:30
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Новости США. Голод предрекли в США. Ухудшение уровня жизни американцев эксперты связывают с политикой Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США грозит голод из-за политики Байдена. Американцы столкнулись с дефицитом продуктов в магазинах-1

Президентский пост он занимает уже более года, но до сих пор не может похвастаться какими-либо достижениями. Рейтинг американского лидера на рекордно низком уровне. И продолжает падать.

США грозит голод из-за политики Байдена. Американцы столкнулись с дефицитом продуктов в магазинах-4

Последствия, к которым приводят решения Байдена, сказываются на каждом жителе. Инфляция в стране достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин побили исторический рекорд. Более того, американцы впервые в истории столкнулись с дефицитом продуктов в магазинах. Глава Совета экономических консультантов при Белом доме заявила, что администрация Байдена ожидает еще большего роста цен в США на продовольствие и энергоносители, что приведет к ускорению инфляции. Только американский лидер просто отмахивается от этой проблемы, как будто ее и нет.

# Экономический кризис # Джо Байден # Фотофакт

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