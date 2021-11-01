Зеленский ничем не лучше прошлой власти? В Украине провели социологическое исследование

Новости Украины. Владимир Зеленский возглавил антирейтинг местных политиков. Данные опубликовал Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Владимир Зеленский возглавил антирейтинг местных политиков. Данные опубликовал Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты центра опросили жителей украины на предмет их политических симпатий и антипатий к потенциальным кандидатам на пост президента и узнали, за кого бы они ни за что не проголосовали, если бы выборы проводились в ближайшие дни.
На первом месте оказался Владимир Зеленский. За него категорически отказались отдавать голос 31,9 % респондентов. При этом большая часть опрошенных считают, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей или даже хуже.
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