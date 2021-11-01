В Нью-Йорке недовольный покупатель бросил в торговый зал магазина коктейль Молотова

Новости США. В Нью-Йорке мужчина поджег магазин после ссоры с продавцом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестно, что ему не понравилось: то ли качество обслуживания, то ли качество товара. Но он не стал обращаться в союз потребителей или отстаивать свои права в суде. А учинил самосуд, бросив в торговый зал коктейль Молотова.