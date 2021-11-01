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В Нью-Йорке недовольный покупатель бросил в торговый зал магазина коктейль Молотова

01 ноября 2021 15:28
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Новости США. В Нью-Йорке мужчина поджег магазин после ссоры с продавцом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Нью-Йорке недовольный покупатель бросил в торговый зал магазина коктейль Молотова-1

Неизвестно, что ему не понравилось: то ли качество обслуживания, то ли качество товара. Но он не стал обращаться в союз потребителей или отстаивать свои права в суде. А учинил самосуд, бросив в торговый зал коктейль Молотова.  

В Нью-Йорке недовольный покупатель бросил в торговый зал магазина коктейль Молотова-4

И бросил бы еще один, если бы ему не помешали. Возникший пожар быстро потушили прибывшие на место спасатели. Самого поджигателя задержала полиция, которая и выяснит, что послужило причиной конфликта, и почему у мужчины оказалась под рукой зажигательная смесь.  

# Пожар # Фотофакт

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