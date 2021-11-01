Рейтинг Байдена установил антирекорд за 9 месяцев его президентства

Новости США. Рейтинг действующего американского президента вновь установил антирекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работу главы Белого дома одобряют лишь 42 % американцев. Таковы данные соцопроса.
Новости США. Рейтинг действующего американского президента вновь установил антирекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работу главы Белого дома одобряют лишь 42 % американцев. Таковы данные соцопроса.
54 % респондентов сказали, что им не нравится, как Байден решает вопросы внешней и внутренней политики. За 9 месяцев президентства его рейтинг сильно упал. Например, если в апреле его деятельность в экономике поддерживали 52 % американцев, то в октябре всего лишь 40 %. Тоже касается и его методов борьбы с пандемией. В апреле они устраивали 69 % опрошенных, а в октябре только 51.
Как заявили социологи, проводившие опрос: знания, компетентность Байдена, его обещания и стабильность в трудные времена были поставлены под сомнение.
Сам глава Белого дома к мнению американцев отнесся довольно философски. Если не сказать равнодушно. Он заявил, что не обращает внимание на результаты каких-то там соцопросов и вообще не нуждается в одобрении общества.