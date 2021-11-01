Рейтинг Байдена установил антирекорд за 9 месяцев его президентства

54 % респондентов сказали, что им не нравится, как Байден решает вопросы внешней и внутренней политики. За 9 месяцев президентства его рейтинг сильно упал. Например, если в апреле его деятельность в экономике поддерживали 52 % американцев, то в октябре всего лишь 40 %. Тоже касается и его методов борьбы с пандемией. В апреле они устраивали 69 % опрошенных, а в октябре только 51.