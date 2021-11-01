«Много двойных стандартов». Лавров ответил на обвинения в причастности России к кризису с беженцами

«Это показывает, что они уже в ситуации, когда понимают свою беспомощность, в том числе международно-правовую, и срываются на истерику», – сказал он. Сергей Лавров также провел параллели с ситуацией, которая ранее была в Италии. Там намерены судить главу МВД за то, что он не хотел пускать беженцев, подвергая угрозе их жизнь. Людей, которые хотели уйти от тяжелых, катастрофических условий, в которых они жили. «Чем отличается поведение прибалтов и поляков от того, за что сейчас хотят судить бывшего итальянского министра? Здесь много двойных стандартов», – заключил он.