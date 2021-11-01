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«Много двойных стандартов». Лавров ответил на обвинения в причастности России к кризису с беженцами

01 ноября 2021 15:05
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Новости России. Полуистеричные заявления от представителей некоторых стран ЕС о якобы имеющей место причастности Беларуси и России к приграничному кризису с беженцами недостойны серьезных политиков. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Много двойных стандартов». Лавров ответил на обвинения в причастности России к кризису с беженцами -1

«Это показывает, что они уже в ситуации, когда понимают свою беспомощность, в том числе международно-правовую, и срываются на истерику», – сказал он. Сергей Лавров также провел параллели с ситуацией, которая ранее была в Италии. Там намерены судить главу МВД за то, что он не хотел пускать беженцев, подвергая угрозе их жизнь. Людей, которые хотели уйти от тяжелых, катастрофических условий, в которых они жили. «Чем отличается поведение прибалтов и поляков от того, за что сейчас хотят судить бывшего итальянского министра? Здесь много двойных стандартов», – заключил он.  

# Беженцы # Сергей Лавров # Фотофакт

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