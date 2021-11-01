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В Мексике взорвался газопровод, эвакуировали более 2 тысяч жителей

01 ноября 2021 15:16
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Новости Мексики. Один человек погиб, 15 получили ранения при взрыве на газопроводе. Он был такой силы, что повредил и разрушил полсотни домов. Спасатели ищут под завалами выживших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

В Мексике взорвался газопровод, эвакуировали более 2 тысяч жителей -1

Для ликвидации ЧП было мобилизовано более тысячи трехсот пожарных. Очевидцы сообщили, что слышали еще три взрыва. Чтобы избежать большего количества жертв, с места происшествия эвакуировали более двух тысяч жителей.  

В Мексике взорвался газопровод, эвакуировали более 2 тысяч жителей -4

Причиной сильного взрыва стала нелегальная врезка в трубопровод, из-за чего и произошла утечка газа.  

# Взрыв газа # Фотофакт

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