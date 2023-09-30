Зеленский хочет создать военный фонд за счёт России

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о формировании фонда для поддержки военного строительства и поддержки военного производства, финансирование которых будет осуществляться за счет реализации конфискованного имущества России. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что это вызовет рост расходов государства, в то время как Украине и так трудно обеспечить военные расходы, большую часть которых оплачивают ее западные партнеры. В бюджете на 2024 год предусмотрен его рекордный дефицит – около 42 миллиардов долларов. В это же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что деньги от реализации конфискованного имущества России будут использованы для реконструкции инфраструктуры.