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Зеленский хочет создать военный фонд за счёт России

30 сентября 2023 13:43
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Украинский президент Владимир Зеленский объявил о формировании фонда для поддержки военного строительства и поддержки военного производства, финансирование которых будет осуществляться за счет реализации конфискованного имущества России. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что это вызовет рост расходов государства, в то время как Украине и так трудно обеспечить военные расходы, большую часть которых оплачивают ее западные партнеры. В бюджете на 2024 год предусмотрен его рекордный дефицит – около 42 миллиардов долларов. В это же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что деньги от реализации конфискованного имущества России будут использованы для реконструкции инфраструктуры.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Денис Шмыгаль

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