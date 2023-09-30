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Испанские власти стали наказывать компании за переработки сотрудников

30 сентября 2023 13:41
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Новости Испании. Испанские власти стали наказывать компании за слишком длинные рабочие дни. Поводом для таких мер стали многочисленные жалобы сотрудников на переработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанские власти стали наказывать компании за переработки сотрудников-1

Министерство труда провело инспекцию четырех крупных фирм и выяснило, что их руководители часто заставляют подчиненных работать по 12 часов без какой-либо дополнительной платы. За это компании оштрафовали на 1,5 миллиона евро. Вот только по подсчетам профсоюзов за счет незаконной сверхурочной работы фирмы заработали 2,5 миллиарда евро, поэтому это не больно ударит по их карману.

# Работа # Новости Испании # Фотофакт

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