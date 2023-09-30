Германия намерена играть ведущую военную роль в странах Балтии

Германия решила буквально оккупировать страны Балтии. Страна готова напичкать их своими войсками, чтобы – цитата – взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое вторжение Берлин решил начать с Литвы. Глава немецкого военного ведомства еще раз напомнил, что Германия уже готова перебросить туда «мощную бригаду» численностью до 4 тысяч военных для постоянного размещения. Он отметил, что новые подразделения обеспечат безопасность восточного фланга НАТО. И заступят они на боевое дежурство уже в 2024-м.