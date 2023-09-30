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Германия намерена играть ведущую военную роль в странах Балтии

30 сентября 2023 13:38
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Германия решила буквально оккупировать страны Балтии. Страна готова напичкать их своими войсками, чтобы – цитата – взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия намерена играть ведущую военную роль в странах Балтии-1

Свое вторжение Берлин решил начать с Литвы. Глава немецкого военного ведомства еще раз напомнил, что Германия уже готова перебросить туда «мощную бригаду» численностью до 4 тысяч военных для постоянного размещения. Он отметил, что новые подразделения обеспечат безопасность восточного фланга НАТО. И заступят они на боевое дежурство уже в 2024-м.

Германия намерена играть ведущую военную роль в странах Балтии-4

А вся подготовка к приему солдат должна завершиться до конца года. 

# Международная политика # Фотофакт

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