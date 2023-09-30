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В Словакии в досрочных парламентских выборах участвуют 24 политических партии и одна коалиция

30 сентября 2023 13:40
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Новости Словакии. В Словакии проходят досрочные парламентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них участвуют 24 политических партии и одна коалиция. Первым необходимо набрать не менее 5 % голосов для прохождения в парламент, коалиции – не менее 7 %.

В Словакии в досрочных парламентских выборах участвуют 24 политических партии и одна коалиция-1

Основная борьба развернулась между левым движением «Курс – социальная демократия» под руководством экс-премьера Роберта Фицо и прозападной либеральной партией «Прогрессивная Словакия».

Бывший глава правительства пообещал прекратить военную помощь Украине. Пока соперники на равных позициях. Итоги голосования станут известны 1 октября.

# Выборы # Новости Словакии # Фотофакт

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