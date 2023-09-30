В Словакии в досрочных парламентских выборах участвуют 24 политических партии и одна коалиция

Новости Словакии. В Словакии проходят досрочные парламентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них участвуют 24 политических партии и одна коалиция. Первым необходимо набрать не менее 5 % голосов для прохождения в парламент, коалиции – не менее 7 %.