В Словакии в досрочных парламентских выборах участвуют 24 политических партии и одна коалиция

Новости Словакии. В Словакии проходят досрочные парламентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них участвуют 24 политических партии и одна коалиция. Первым необходимо набрать не менее 5 % голосов для прохождения в парламент, коалиции – не менее 7 %.
Основная борьба развернулась между левым движением «Курс – социальная демократия» под руководством экс-премьера Роберта Фицо и прозападной либеральной партией «Прогрессивная Словакия».
Бывший глава правительства пообещал прекратить военную помощь Украине. Пока соперники на равных позициях. Итоги голосования станут известны 1 октября.