Лидер Украины Владимир Зеленский разрабатывает дорожную карту для Украины и собирается в ноябре представить ее кандидатам в президенты США и руководителям стран «Большой семерки». Об этом пишет РИА Новости.



План предусматривает активное участие в обороне Украины со стороны западных партнеров и прекращение огня.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что руководство Украины не думает о своем народе и поступает как инопланетяне. Он также заявил, что Россия готова к переговорному процессу на основе стамбульских соглашений.