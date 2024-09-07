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Зеленский готовится показать новый план по Украине лидерам G7

07 сентября 2024 16:45
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Лидер Украины Владимир Зеленский разрабатывает дорожную карту для Украины и собирается в ноябре представить ее кандидатам в президенты США и руководителям стран «Большой семерки». Об этом пишет РИА Новости.

План предусматривает активное участие в обороне Украины со стороны западных партнеров и прекращение огня.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что руководство Украины не думает о своем народе и поступает как инопланетяне. Он также заявил, что Россия готова к переговорному процессу на основе стамбульских соглашений.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Владимир Путин

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