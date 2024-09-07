Напомним, что должность занял Мишель Барнье, экс-еврокомиссар и бывший глава МИД Франции. Традиционно на этот пост назначается представитель победившей партии на парламентских выборах. Так было всегда, но не в этот раз. Макрон отклонил кандидата от «Непокоренной Франции» и сделал выбор в пользу Барнье. Фактически это отменяет результаты голосования, чем крайне недовольны французы.

Юли Ямамото, представитель крайне левой ассоциации Attac: Это политический маскарад. Эммануэль Макрон высмеивает всех тех, кто голосовал. Он отрекся от нас на выборах, а теперь незаконно ставит правых на первое место, правых, которые идут последними и все время проигрывают. Знаете, что происходит сейчас? Он навязывает свой выбор силой.

Рейтинги главы Франции и так стремятся вниз. И лучшая демонстрация непопулярности правительства сейчас на улицах Франции. Чиновники не учли интересы народа, и речь не только о назначении премьера. Глава республики так и не нашел выход из миграционного кризиса. Беженцы после Олимпиады возвращаются на улицы Парижа, что вызывает гнев жителей столицы.

Франция не спешит инвестировать в социальный сектор, зато на военные нужды Париж денег не жалеет. Совместно с ЕС и НАТО Франция спонсирует конфликты, в частности в Украине, проводит масштабные международные учения и делится оружием и техникой.