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«Макрон высмеивает всех тех, кто голосовал!» Французы недовольны новым премьером

07 сентября 2024 16:42
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Политический хаос во Франции привел к масштабным акциям протеста. Десятки городов охвачены бунтами. Активисты недовольны новым премьером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Макрон высмеивает всех тех, кто голосовал!» Французы недовольны новым премьером-1

Напомним, что должность занял Мишель Барнье, экс-еврокомиссар и бывший глава МИД Франции. Традиционно на этот пост назначается представитель победившей партии на парламентских выборах. Так было всегда, но не в этот раз. Макрон отклонил кандидата от «Непокоренной Франции» и сделал выбор в пользу Барнье. Фактически это отменяет результаты голосования, чем крайне недовольны французы. 

«Макрон высмеивает всех тех, кто голосовал!» Французы недовольны новым премьером-3

Юли Ямамото, представитель крайне левой ассоциации Attac:
Это политический маскарад. Эммануэль Макрон высмеивает всех тех, кто голосовал. Он отрекся от нас на выборах, а теперь незаконно ставит правых на первое место, правых, которые идут последними и все время проигрывают. Знаете, что происходит сейчас? Он навязывает свой выбор силой.

«Макрон высмеивает всех тех, кто голосовал!» Французы недовольны новым премьером-5

Рейтинги главы Франции и так стремятся вниз. И лучшая демонстрация непопулярности правительства сейчас на улицах Франции. Чиновники не учли интересы народа, и речь не только о назначении премьера. Глава республики так и не нашел выход из миграционного кризиса. Беженцы после Олимпиады возвращаются на улицы Парижа, что вызывает гнев жителей столицы. 

Франция не спешит инвестировать в социальный сектор, зато на военные нужды Париж денег не жалеет. Совместно с ЕС и НАТО Франция спонсирует конфликты, в частности в Украине, проводит масштабные международные учения и делится оружием и техникой. 

# Эммануэль Макрон # франция # Международная политика

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