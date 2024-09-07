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Bloomberg: Запад боится, что ВСУ скоро выдавят из Курской области

07 сентября 2024 16:10
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Союзники Украины боятся, что украинские солдаты в течение двух месяцев могут быть оттеснены из приграничной Курской области из-за успешных наступательных операций российской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Официальные лица США и ЕС задаются вопросом о конечной целью Украины в этом регионе. Некоторые полагают, что цена операции для Украины может быть слишком высока.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что может воспользоваться ситуацией в Курской области на переговорах, но его союзники опасаются, что ВСУ не удастся удержать регион достаточно долго.

# Международная политика

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