Bloomberg: Запад боится, что ВСУ скоро выдавят из Курской области

Союзники Украины боятся, что украинские солдаты в течение двух месяцев могут быть оттеснены из приграничной Курской области из-за успешных наступательных операций российской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Официальные лица США и ЕС задаются вопросом о конечной целью Украины в этом регионе. Некоторые полагают, что цена операции для Украины может быть слишком высока.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что может воспользоваться ситуацией в Курской области на переговорах, но его союзники опасаются, что ВСУ не удастся удержать регион достаточно долго.