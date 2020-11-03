Зеленский готов распустить Верховную раду в случае политического коллапса

Новости Украины. Политический коллапс и реальный политический конфликт. После местных выборов в Украине, которые продемонстрировали минимальный уровень поддержки действующей власти, вспыхнул еще один конфликт интересов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Зеленский готов прибегнуть к роспуску Верховной рады, если парламент не поддержит законопроект о перезагрузке Конституционного суда.

Накануне там приняли решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов. На это отреагировали западные партнеры Украины, в частности Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые пригрозили остановкой сотрудничества. По словам же Владимира Зеленского, это недопустимо.