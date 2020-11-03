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Зеленский готов распустить Верховную раду в случае политического коллапса

03 ноября 2020 08:22
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Новости Украины. Политический коллапс и реальный политический конфликт. После местных выборов в Украине, которые продемонстрировали минимальный уровень поддержки действующей власти, вспыхнул еще один конфликт интересов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Зеленский готов распустить Верховную раду в случае политического коллапса-1

Президент Зеленский готов прибегнуть к роспуску Верховной рады, если парламент не поддержит законопроект о перезагрузке Конституционного суда.   

Накануне там приняли решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов. На это отреагировали западные партнеры Украины, в частности Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые пригрозили остановкой сотрудничества. По словам же Владимира Зеленского, это недопустимо.  

Зеленский готов распустить Верховную раду в случае политического коллапса-4

В бюджете образовалась дыра из-за кризиса мирового, кризиса в украинской экономике и ситуации с COVID-19.  

# Выборы # Владимир Зеленский # Фотофакт

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