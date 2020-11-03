В США 3 ноября выбирают президента страны

Новости США. В США 3 ноября выбирают президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно опросам общественного мнения, которые проводились по заказу крупных СМИ, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 10 % голосов – 52 против 42.

К слову, четыре года назад Трамп тоже проигрывал по опросам, но в итоге победил. Ведь, как известно, президента в США выбирают не абсолютным большинством голосов.

Для действующего главы государства, чтобы сохранить пост, потребуется выиграть во Флориде, Джорджии и Северной Каролине. Именно эти штаты хозяин Белого дома включил в финальное турне. Для Байдена важно заручиться поддержкой фермерской Айовы, Огайо и других штатов, входящих в так называемый Индустриальный пояс США.