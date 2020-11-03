Прямой эфир

«Я чувствую, что нужно предпринять какие-то действия». Американцы опасаются волны протестов после выборов

03 ноября 2020 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. 3 ноября американцы определят, кто будет управлять страной следующие четыре года. На главный пост претендуют нынешний президент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп, а также бывший вице-президент, демократ Джо Байден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я чувствую, что нужно предпринять какие-то действия». Американцы опасаются волны протестов после выборов-1

В столь напряженной обстановке еще не проходили ни одни выборы в США. Еще одна отличительная особенность – необычайно высокое число граждан, которые проголосовали досрочно, в частности по почте. Свои голоса уже отдали около 100 миллионов американцев – это абсолютный рекорд. Вскоре по всей стране откроются избирательные участки, куда могут прийти еще десятки миллионов граждан.  

«Я чувствую, что нужно предпринять какие-то действия». Американцы опасаются волны протестов после выборов-4

А пока одни американцы думают, кому отдать свой голос, другие делают все возможное, чтобы защитить имущество.  

«Я чувствую, что нужно предпринять какие-то действия». Американцы опасаются волны протестов после выборов-7

Никто не должен бояться находиться в этой области. Это же Беверли-Хиллз. Это должно быть безопасное место. Понимаете, о чем я? Но я чувствую, что нужно предпринять какие-то действия, чтобы убедиться, что все в порядке.

«Я чувствую, что нужно предпринять какие-то действия». Американцы опасаются волны протестов после выборов-10

Я бы не сказала, что это драматично, я просто сказала бы, что это реально. Мы видели подобные вещи раньше и магазины, в которые проникали. Не знаю. Я бы сказала, что они принимают меры предосторожности. Это немного грустно. Я бы хотела показать своему брату Родео Драйв, но это то, что есть. Это жизнь. Что мы можем сделать?  

«Я чувствую, что нужно предпринять какие-то действия». Американцы опасаются волны протестов после выборов-13

Владельцы магазинов и кафе заколачивают витрины, опасаясь волны протестов, которая может накрыть страну после выборов. Бизнесмены извлекли урок из летних беспорядков, когда протестующие громили и грабили магазины. Выводы сделали и власти: во всех штатах усилено присутствие полиции.   

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теракт в центре Вены. Что известно на данный момент?
03 ноября 2020 07:45

Теракт в центре Вены. Что известно на данный момент?

В США 3 ноября выбирают президента страны
03 ноября 2020 06:59

В США 3 ноября выбирают президента страны

Правящая партия победила на парламентских выборах в Грузии
02 ноября 2020 20:04

Правящая партия победила на парламентских выборах в Грузии