«Я чувствую, что нужно предпринять какие-то действия». Американцы опасаются волны протестов после выборов

Новости США. 3 ноября американцы определят, кто будет управлять страной следующие четыре года. На главный пост претендуют нынешний президент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп, а также бывший вице-президент, демократ Джо Байден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столь напряженной обстановке еще не проходили ни одни выборы в США. Еще одна отличительная особенность – необычайно высокое число граждан, которые проголосовали досрочно, в частности по почте. Свои голоса уже отдали около 100 миллионов американцев – это абсолютный рекорд. Вскоре по всей стране откроются избирательные участки, куда могут прийти еще десятки миллионов граждан.

А пока одни американцы думают, кому отдать свой голос, другие делают все возможное, чтобы защитить имущество.

Никто не должен бояться находиться в этой области. Это же Беверли-Хиллз. Это должно быть безопасное место. Понимаете, о чем я? Но я чувствую, что нужно предпринять какие-то действия, чтобы убедиться, что все в порядке.

Я бы не сказала, что это драматично, я просто сказала бы, что это реально. Мы видели подобные вещи раньше и магазины, в которые проникали. Не знаю. Я бы сказала, что они принимают меры предосторожности. Это немного грустно. Я бы хотела показать своему брату Родео Драйв, но это то, что есть. Это жизнь. Что мы можем сделать?