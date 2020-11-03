Теракт в центре Вены. Что известно на данный момент?

Внимание мировых СМИ по-прежнему приковано к Австрии. 2 ноября в столице страны произошла целая серия террористических нападений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько вооруженных людей утроили стрельбу в шести различных точках, в том числе неподалеку от синагоги. В результате погибли три человека. Еще 15 – серьезно пострадали. Сейчас они находятся в больнице. Граждан Беларуси среди получивших ранения нет. Об этом сообщили в МИД нашей страны.

Одного из нападавших полиции удалось ликвидировать. Он был вооружен винтовкой. Пояс смертника на мужчине оказался муляжом. Остальным нападавшим удалось скрыться. Пока неизвестно, о каком количестве людей идет речь. В городе проводится спецоперация по поимке предполагаемых преступников. Канцлер Австрии назвал произошедшее терактом и заявил, что полиция будет решительно действовать против исполнителей атаки.

Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии:

Мы решили, что защита собственности в Вене теперь также будет полностью передана вооруженным силам, чтобы у полиции действительно были все ресурсы, необходимые для поиска террористов и их уничтожения. Один преступник был устранен, но, судя по всему, еще несколько все еще находятся на свободе. Судя по тому, что мы видим на данный момент, они очень хорошо оснащены, у них есть автоматическое оружие, они профессионально подготовлены. Это определенно террористический акт.