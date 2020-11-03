Теракт в центре Вены. Что известно на данный момент?

Внимание мировых СМИ по-прежнему приковано к Австрии. 2 ноября в столице страны произошла целая серия террористических нападений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание мировых СМИ по-прежнему приковано к Австрии. 2 ноября в столице страны произошла целая серия террористических нападений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько вооруженных людей утроили стрельбу в шести различных точках, в том числе неподалеку от синагоги. В результате погибли три человека. Еще 15 – серьезно пострадали. Сейчас они находятся в больнице.
Граждан Беларуси среди получивших ранения нет. Об этом сообщили в МИД нашей страны.
Одного из нападавших полиции удалось ликвидировать. Он был вооружен винтовкой. Пояс смертника на мужчине оказался муляжом. Остальным нападавшим удалось скрыться. Пока неизвестно, о каком количестве людей идет речь. В городе проводится спецоперация по поимке предполагаемых преступников.
Канцлер Австрии назвал произошедшее терактом и заявил, что полиция будет решительно действовать против исполнителей атаки.
Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии:
Мы решили, что защита собственности в Вене теперь также будет полностью передана вооруженным силам, чтобы у полиции действительно были все ресурсы, необходимые для поиска террористов и их уничтожения.
Один преступник был устранен, но, судя по всему, еще несколько все еще находятся на свободе. Судя по тому, что мы видим на данный момент, они очень хорошо оснащены, у них есть автоматическое оружие, они профессионально подготовлены. Это определенно террористический акт.
Участие в спецоперации принимают не менее 150 сотрудников спецназа, а также полиция. Власти не исключают, что подозреваемые могли покинуть город, поэтому контроль на границах, а также по всей стране усиливают. Гражданам рекомендовано без особой необходимости не выходить из дома, занятия в школах отменены. В МВД сообщили, что один из стрелков поддерживал террористическую организацию.