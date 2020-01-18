Зеленский: даю шанс молодому правительству, но при этом требую принять ряд мер

Новости Украины. В Украине остается открытым вопрос о будущем составе кабинета министров. Таков итог встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который 17 января просил освободить его от должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что дает шанс молодому правительству, но при этом потребовал принять ряд мер.

Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины

Речь идет о подготовке новой концепции зарплат в правительстве и государственных структурах, о частичном обновлении состава кабмина и о реструктуризации некоторых министерств. До 4 февраля Зеленский ожидает от Гончарука промежуточный отчет о проделанной работе.