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Зеленский: даю шанс молодому правительству, но при этом требую принять ряд мер

18 января 2020 12:53
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Новости Украины. В Украине остается открытым вопрос о будущем составе кабинета министров. Таков итог встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который 17 января просил освободить его от должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зеленский: даю шанс молодому правительству, но при этом требую принять ряд мер-1

Глава государства отметил, что дает шанс молодому правительству, но при этом потребовал принять ряд мер.

Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины

Речь идет о подготовке новой концепции зарплат в правительстве и государственных структурах, о частичном обновлении состава кабмина и о реструктуризации некоторых министерств. До 4 февраля Зеленский ожидает от Гончарука промежуточный отчет о проделанной работе.

Зеленский: даю шанс молодому правительству, но при этом требую принять ряд мер-4

# Международная политика # Владимир Зеленский # Алексей Гончарук # Фотофакт

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