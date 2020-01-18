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В Мексике обнаружили грузовик с обгоревшими телами музыкантов

18 января 2020 12:43
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Новости Мексики. На юго-западе Мексики полиция обнаружила в грузовике обгоревшие тела не менее 10 человек. Жертвами преступников стали представители местного музыкального коллектива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике обнаружили грузовик с обгоревшими телами музыкантов-1

Предположительно, артисты попали в засаду, возвращаясь после выступления. Сведений о возможных мотивах убийц обнародовано не было. Полиция проводит расследование. По всей стране развернута масштабная операция по поимке преступников.

В Мексике обнаружили грузовик с обгоревшими телами музыкантов-4

Ранее президент Мексики пообещал, что власти добьются снижения уровня преступности к 1 декабря 2020 года.

В Мексике обнаружили грузовик с обгоревшими телами музыкантов-7

# Убийство # Фотофакт

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