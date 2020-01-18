В Мексике обнаружили грузовик с обгоревшими телами музыкантов

Новости Мексики. На юго-западе Мексики полиция обнаружила в грузовике обгоревшие тела не менее 10 человек. Жертвами преступников стали представители местного музыкального коллектива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предположительно, артисты попали в засаду, возвращаясь после выступления. Сведений о возможных мотивах убийц обнародовано не было. Полиция проводит расследование. По всей стране развернута масштабная операция по поимке преступников.