Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины

Новости Украины. Заявление с просьбой об увольнении Алексей Гончарук написал вскоре после публикации провокационных аудиозаписей с совещаний в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам премьера, прошение об отставке он подал для того, чтобы развеять любые сомнения и убедить всех в том, что он и его команда доверяют президенту страны. Зеленский после личной встречи с Гончаруком отметил, что «дает ему шанс».