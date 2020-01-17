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Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины

17 января 2020 21:00
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Новости Украины. Заявление с просьбой об увольнении Алексей Гончарук написал вскоре после публикации провокационных аудиозаписей с совещаний в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины-1

По словам премьера, прошение об отставке он подал для того, чтобы развеять любые сомнения и убедить всех в том, что он и его команда доверяют президенту страны. Зеленский после личной встречи с Гончаруком отметил, что «дает ему шанс».

Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины-4

# Международная политика # Владимир Зеленский # Алексей Гончарук # Фотофакт

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