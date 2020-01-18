Фермеры Германии перекрыли тракторами дороги. Они протестуют против экологических норм

Новости Германии. В Германии сотни тракторов перекрыли автомобильные дороги. Колонны транспортных средств выстроились в Баварии, Бадене, Вюртемберге, Бремене и Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом фермеры выражали свое недовольство установленными в стране экологическими нормами. В частности, протестующие обеспокоены будущим сельскохозяйственной отрасли.

В Германии это уже не первый случай тракторной забастовки. В октябре 2019 года фермеры уже препятствовали движению транспорта во многих городах.