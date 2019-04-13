Прямой эфир

Здания были построены незаконно: что известно об обрушении двух жилых домов в Рио-де-Жанейро

13 апреля 2019 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. В Рио-де-Жанейро продолжается поисково-спасательная операция после обрушения двух жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известно о гибели трех человек, около 10 пострадали.

Здания были построены незаконно: что известно об обрушении двух жилых домов в Рио-де-Жанейро -1

ЧП произошло в одном из неблагополучных районов. На месте работают около сотни спасателей – под завалами еще могут находиться люди. В операции пришлось задействовать вертолеты.

Причина, по которой рухнули здания, не известна. Однако власти города заявили, что оба дома были построены незаконно, из-за чего могли быть нарушены строительные нормы.

В Рио-де-Жанейро обрушились два здания: под завалами могут быть десятки жителей

# Обрушение дома # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Число жертв взрыва в Пакистане увеличилось до 20
12 апреля 2019 18:42

Число жертв взрыва в Пакистане увеличилось до 20

В Эквадоре арестован соратник Джулиана Ассанжа
12 апреля 2019 17:18

В Эквадоре арестован соратник Джулиана Ассанжа

Дикий кадр. Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки
12 апреля 2019 15:58

Дикий кадр. Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки