Здания были построены незаконно: что известно об обрушении двух жилых домов в Рио-де-Жанейро

Новости Бразилии. В Рио-де-Жанейро продолжается поисково-спасательная операция после обрушения двух жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известно о гибели трех человек, около 10 пострадали.

ЧП произошло в одном из неблагополучных районов. На месте работают около сотни спасателей – под завалами еще могут находиться люди. В операции пришлось задействовать вертолеты.

Причина, по которой рухнули здания, не известна. Однако власти города заявили, что оба дома были построены незаконно, из-за чего могли быть нарушены строительные нормы.

В Рио-де-Жанейро обрушились два здания: под завалами могут быть десятки жителей