В Эквадоре арестован соратник Джулиана Ассанжа

Новости мира. Пристальное внимание мировых СМИ последние сутки приковано к Лондону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне здесь был задержан основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. А 12 апреля стало известно, что в Эквадоре арестовали и его ближайшего соратника. Задержанный является разработчиком программного обеспечения WikiLeaks.