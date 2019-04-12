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В Эквадоре арестован соратник Джулиана Ассанжа

12 апреля 2019 17:18
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Новости мира. Пристальное внимание мировых СМИ последние сутки приковано к Лондону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эквадоре арестован соратник Джулиана Ассанжа-1

Накануне здесь был задержан основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. А 12 апреля стало известно, что в Эквадоре арестовали и его ближайшего соратника. Задержанный является разработчиком программного обеспечения WikiLeaks.

В Эквадоре арестован соратник Джулиана Ассанжа-4

Арест Джулиана Ассанжа вызвал волну протестов в разных странах. Сторонники журналиста требуют его освободить. Так, петиция к властям Великобритании с требованием не допустить экстрадиции Ассанжа в США уже набрала свыше 40 тысяч подписей.

# Международная политика # Фотофакт

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