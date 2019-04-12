В Эквадоре арестован соратник Джулиана Ассанжа

Новости мира. Пристальное внимание мировых СМИ последние сутки приковано к Лондону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Пристальное внимание мировых СМИ последние сутки приковано к Лондону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне здесь был задержан основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. А 12 апреля стало известно, что в Эквадоре арестовали и его ближайшего соратника. Задержанный является разработчиком программного обеспечения WikiLeaks.
Арест Джулиана Ассанжа вызвал волну протестов в разных странах. Сторонники журналиста требуют его освободить. Так, петиция к властям Великобритании с требованием не допустить экстрадиции Ассанжа в США уже набрала свыше 40 тысяч подписей.