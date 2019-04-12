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Число жертв взрыва в Пакистане увеличилось до 20

12 апреля 2019 18:42
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Новости Пакистана. Еще около 50 – среди пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению полиции, атака была направлена против граждан, исповедующих шиитское направление ислама.

Число жертв взрыва в Пакистане увеличилось до 20-1

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку. Напомним, взрыв прогремел на открытом рынке в городе Кветта, на западе страны. 

В связи с трагедией слова соболезнования президенту Пакистана и народу этой страны направил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

# Взрыв # Фотофакт

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