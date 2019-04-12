Число жертв взрыва в Пакистане увеличилось до 20

Новости Пакистана. Еще около 50 – среди пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению полиции, атака была направлена против граждан, исповедующих шиитское направление ислама.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку. Напомним, взрыв прогремел на открытом рынке в городе Кветта, на западе страны.

В связи с трагедией слова соболезнования президенту Пакистана и народу этой страны направил глава белорусского государства Александр Лукашенко.