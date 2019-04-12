В Рио-де-Жанейро обрушились два здания: под завалами могут быть десятки жителей

Новости Бразилии. На западе бразильского Рио-де-Жанейро обрушились два здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под завалами оказались несколько десятков человек. К месту инцидента были направлены сотрудники экстренных служб. Спасателям удалось вынести из-под обломков зданий двух человек. Пострадавших доставили в больницы. Они в тяжелом состоянии.

Специалисты продолжают разбирать груды стекла и бетона в надежде обнаружить выживших. Причины происшествия пока неизвестны.