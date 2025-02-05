Трамп предложил переселить всех жителей сектора Газа в соседние страны

Очередное шокирующее заявление Вашингтона, которое в последние сутки широко обсуждают на планете. Американские аппетиты, похоже, не знают границ, причем в прямом смысле слова. Теперь США собираются прирастать не только Канадой, Гренландией и Панамским каналом, как уже было заявлено, но и палестинскими территориями на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече с израильским премьером Нетаньяху Трамп озвучил шокирующий план захвата американцами сектора Газа, заявив, что намерен там создать «Ривьеру Ближнего Востока». И, что любопытно, дерзкий, если не сказать больше, план американского президента включает переселение 2 миллионов палестинцев из Газы в соседние страны.

Правда, Трамп не уточнил, какими именно международными полномочиями США намерены при этом руководствоваться. И такой план, по сути, оккупации под благородным заголовком вызвал весьма неоднозначную реакцию в мире.