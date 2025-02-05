Всего несколько дней осталось до выхода балтийских республик из БРЭЛЛ – единой энергосистемы с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вильнюс, Рига и Таллин преподносят это решение как успех во внешней политике и очередную степень суверенитета. Однако ситуация не настолько красочна, как себе представляют политики, ну или хотят представлять.

Еще до начала выхода из системы балтийская энергетическая отрасль продемонстрировала всю свою мощь. В Эстонии вышли из строя сразу две электростанции. Одна из установок в Аувере, которая работает на сланцевом масле и биотопливе, отключилась из-за поломки котла. Перестал работать и шестой энергоблок ТЭЦ в Нарве.

Эксперты указывают, что сбои в работе крупных объектов могут свидетельствовать о системных проблемах в энергетике. К возможным блэкаутам уже готовят местных жителей. Прибалтам советуют проверить свои страховые договоры перед отключением от БРЭЛЛ.

Хотя власти республик и утверждают, что выход из системы не должен повлиять на повседневную жизнь обычных людей, многие учреждения были предупреждены о возможных сбоях. Ранее эстонские спасатели даже призвали жителей запастись предметами первой необходимости.