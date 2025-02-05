В Брюсселе тысячи работников предприятий протестуют из-за политики Евросоюза

Пока на европейской периферии готовятся погрузиться во тьму, в центре Союза ярко и громко протестуют против политики брюссельских бюрократов. Свое недовольство выражают работники промышленных предприятий из Италии, Польши, Испании, Франции, Чехии и других стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению рабочих, решения еврочиновников привели к упадку экономики европейских стран и потере огромного количества рабочих мест. Участники акции заявляют, что из-за отсутствия стратегии для европейской промышленности, а еще ошибочных решений и нехватки инвестиций в производство, стагнация экономики в Европе уже не потенциальная угроза, а суровая реальность. А еще манифестанты требуют от Еврокомиссии обеспечить промышленные предприятия энергией по доступным ценам.

Ко всему прочему, профсоюзы требуют инвестировать в индустрию, стимулировать спрос на продукцию и увеличить государственные закупки. Но, как указывают эксперты, нынешний курс уже необратим. Только сталелитейная отрасль Европы за последние 15 лет потеряла почти 100 тысяч рабочих мест, а в будущем будут неизбежны и новые сокращения.