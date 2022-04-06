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Зарплаты не успевают за ростом цен. Масштабные акции протеста прошли в Европе

06 апреля 2022 20:05
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Неспособность европейских правительств найти выход из энергетического и экономического кризиса спровоцировали массовые акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Зарплаты не успевают за ростом цен. Масштабные акции протеста прошли в Европе-1

Одна из самых масштабных прошла в Греции. Два крупнейших профсоюза страны, представляющие около 2,5 миллиона работников, объявили всеобщую забастовку, кульминацией которой стал митинг у здания парламента. Там собрались более 10 тысяч человек, которые требовали от правительства решить накопившиеся проблемы, а не перекладывать их на плечи простых граждан.  

Зарплаты не успевают за ростом цен. Масштабные акции протеста прошли в Европе-4

Зарплаты греков не успевают за ростом цен в стране. Инфляция достигла почти 8 %, стремительно дорожает жилье, транспорт и коммунальные услуги. Протестующие требуют повышения зарплаты и немедленного снижения цен на продукты.  

«Скоро мы будем в долгу перед всеми». Жители Греции вышли на протесты. Читайте здесь.  

Зарплаты не успевают за ростом цен. Масштабные акции протеста прошли в Европе-7

Эти же проблемы вывели людей на улицы и в Италии. В Турине жители и вовсе пытались штурмом прорваться к резиденции премьер-министра. Возмущение вызвано стремительным падением уровня жизни из-за роста цен на коммунальные услуги и продовольствие, а также возросшей безработицей.  

Зарплаты не успевают за ростом цен. Масштабные акции протеста прошли в Европе-10

Многолюдный митинг прошел и в болгарской столице Софии. Считая, что так необходимые стране деньги уходят за рубеж, граждане потребовали отказаться от сотрудничества с США и прекратить оказание военной помощи Украине.  

# Акции протеста # Марио Драги # Фотофакт

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