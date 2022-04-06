Зарплаты не успевают за ростом цен. Масштабные акции протеста прошли в Европе

Неспособность европейских правительств найти выход из энергетического и экономического кризиса спровоцировали массовые акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из самых масштабных прошла в Греции. Два крупнейших профсоюза страны, представляющие около 2,5 миллиона работников, объявили всеобщую забастовку, кульминацией которой стал митинг у здания парламента. Там собрались более 10 тысяч человек, которые требовали от правительства решить накопившиеся проблемы, а не перекладывать их на плечи простых граждан.

Зарплаты греков не успевают за ростом цен в стране. Инфляция достигла почти 8 %, стремительно дорожает жилье, транспорт и коммунальные услуги. Протестующие требуют повышения зарплаты и немедленного снижения цен на продукты. «Скоро мы будем в долгу перед всеми». Жители Греции вышли на протесты. Читайте здесь.

Эти же проблемы вывели людей на улицы и в Италии. В Турине жители и вовсе пытались штурмом прорваться к резиденции премьер-министра. Возмущение вызвано стремительным падением уровня жизни из-за роста цен на коммунальные услуги и продовольствие, а также возросшей безработицей.