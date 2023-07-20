Жители Перу вышли на массовые протесты и потребовали отставку главы государства

Новости Перу. Новая волна антиправительственных протестов прокатилась по Перу. Самая массовая акция прошла в Лиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрация была запланирована у здания Конгресса. Чтобы добраться до него, протестующим пришлось прорываться через кордоны полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ. Жители Перу требуют отставки главы государства, проведения досрочных выборов и принятия новой Конституции. Фоном для этого служит резкое ухудшение экономической ситуации.