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Жители Перу вышли на массовые протесты и потребовали отставку главы государства

20 июля 2023 08:23
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Новости Перу. Новая волна антиправительственных протестов прокатилась по Перу. Самая массовая акция прошла в Лиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Перу вышли на массовые протесты и потребовали отставку главы государства-1

Демонстрация была запланирована у здания Конгресса. Чтобы добраться до него, протестующим пришлось прорываться через кордоны полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ. Жители Перу требуют отставки главы государства, проведения досрочных выборов и принятия новой Конституции. Фоном для этого служит резкое ухудшение экономической ситуации.

# Акции протеста # Фотофакт

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