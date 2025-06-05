Запредельные цены на электроэнергию ввергают Британию в деиндустриализацию. Сейчас стоимость промышленной электроэнергии там в четыре раза выше, чем в США, и на 46 % больше, чем в среднем по миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запредельные цены на электроэнергию ввергают Британию в деиндустриализацию. Сейчас стоимость промышленной электроэнергии там в четыре раза выше, чем в США, и на 46 % больше, чем в среднем по миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты уверены, что если ситуация не изменится, промышленная стратегия на будущий год рискует оказаться фатально ошибочной. Так, темпы деиндустриализации страны за последние 30 лет опережают показатели других крупных экономик Европы. Основная причина – энергетический кризис, спровоцированный отказом от поставок из России.