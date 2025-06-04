ЕС разрабатывает план возвращения беженцев в Украину

Европейский союз, который еще совсем недавно с распростертыми объятиями принимал миллионы украинских беженцев, пошел на попятную. Как сообщается в ряде СМИ, страны ЕС сейчас ломают голову – продолжать ли вкладывать деньги в содержание гостей или пора вежливо «попросить их на выход». Дискуссии на эту темы 4 июня начались в Европарламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брюссель, в свою очередь, посоветовал странам ЕС создать специальные «центры единства». Там будут предоставлять поддержку всем, кто примет решение вернуться домой. При этом, как отмечают еврочиновники, выселение украинцев произойдет в любом случае, но делать это планируется максимально осторожно. Однако тихо перенаправить на родину более 6 миллионов живущих в Европе украинцев – задача со звездочкой.

Еще в 2022 году в Европарламенте создали Директиву о временной защите беженцев. Она позволяла украинцам жить и работать в Европе и была рассчитана на три года. Недавно ее продлили до марта 2026-го и вдруг решили аннулировать. Ведь, по данным социологических опросов, среди европейцев уже давно ослабевает общественная поддержка украинцев. Да и сам Евросоюз, будучи на грани экономического раскола, не справляется с запросами своих граждан, не говоря уже про мигрантов.