Литва ускорит строительство военного городка для немецких солдат у границы с Беларусью

Прибалтика продолжает превращаться в военный плацдарм. Так, в Литве настолько усиленно готовятся к мнимой угрозе с востока, что даже ускоряют строительство военного городка в Руднинкае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он, к слову, возводится для недавно переброшенной 45-й немецкой бронетанковой бригады прямо к самой границе с Беларусью.

Первый этап строительства планируют завершить за 30 месяцев вместо запланированных 36. Вскоре в приграничье появятся жилые корпуса, административные здания, стоянки для военной техники, мастерские и склады – все для того, чтобы развернуть немецкое войско численностью до 5 тысяч человек уже к 2027 году.

Тем временем Министерство обороны Литвы объявило о закупках инфраструктуры и общественных услуг для второго этапа строительства. Интересно, что работы начались еще в августе 2024 года, задолго до фактического прибытия немецкой бригады. Сообщается, что стоимость проекта – свыше 1 миллиарда евро, и он стал одним из крупнейших в истории страны.