«Заправлять бак слишком дорого». Во Франции задумались о выходе из Евросоюза

Согласно прогнозам аналитиков, в скором времени Франция может покинуть Евросоюз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во-первых, коалиция Макрона проиграла на парламентских выборах. Значит – нынешней власти не доверяют. Кроме того, во Франции как никогда сильна оппозиция. Растет недовольство и самих граждан, так как политические амбиции Брюсселя слишком дорого обходятся.





Бруно Ле Мэр, министр финансов Франции:

У нас уже выделено 23 миллиарда евро в период с 2021-го по 2022 год на первые меры защиты, в основном на энергетический щит, о котором я уже говорил вам. Сегодня мы добавляем 20 миллиардов евро на новые меры по защите наших сограждан. Мы против роста стоимости жизни. Недопустимо, чтобы во Франции вы не могли ходить на работу, потому что заправлять бак слишком дорого.