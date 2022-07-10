«Заправлять бак слишком дорого». Во Франции задумались о выходе из Евросоюза
Согласно прогнозам аналитиков, в скором времени Франция может покинуть Евросоюз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во-первых, коалиция Макрона проиграла на парламентских выборах. Значит – нынешней власти не доверяют. Кроме того, во Франции как никогда сильна оппозиция. Растет недовольство и самих граждан, так как политические амбиции Брюсселя слишком дорого обходятся.
Бруно Ле Мэр, министр финансов Франции:
У нас уже выделено 23 миллиарда евро в период с 2021-го по 2022 год на первые меры защиты, в основном на энергетический щит, о котором я уже говорил вам. Сегодня мы добавляем 20 миллиардов евро на новые меры по защите наших сограждан. Мы против роста стоимости жизни. Недопустимо, чтобы во Франции вы не могли ходить на работу, потому что заправлять бак слишком дорого.
На этом фоне число евроскептиков среди населения Франции может превысить 50 %, а ее выход будет грозить ЕС неизбежным распадом. Ответственность за это ляжет на Брюссель, так как вместо поддержки лидеры ЕС лишь создают новые конфликты. Так случилось и с Венгрией.
Европейская комиссия может заморозить 100 % финансирования для страны. А это примерно 6 миллиардов евро в год. Такое решение аргументировано тем, что ЕК не устраивает законодательство Венгрии. По их мнению, нарушения законности настолько фундаментальны, часты или широко распространены, что представляют собой полный провал системы исполнения бюджета и мониторинга в государстве. А если конкретнее, то правительство этой страны обвиняют в давлении на СМИ и ущемлении прав меньшинств и мигрантов. Все это подрывает и без того не идеальную демократию Евросоюза. В ответ Венгрия отказалась в случае необходимости поделиться газом из своих газохранилищ со странами ЕС.
Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:
Венгерские газовые хранилища останутся собственностью Венгрии, а газ, приобретенный на деньги венгерских налогоплательщиков, хранящийся в венгерских хранилищах, будет использоваться в Венгрии. Предложение Вебера нам несколько напоминает коммунизм.
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