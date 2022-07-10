В Шри-Ланке во время протестов пострадали более 100 человек

Накануне страну буквально захлестнули многотысячные протесты. Демонстранты захватили резиденции премьер-министра и президента. На этом фоне оба политика объявили об отставке. Стоит отметить, что в Шри-Ланке сильнейший экономический кризис. Протесты там не стихают с марта, но точки кипения достигли только сейчас. Жители недовольны тем, как правительство справляется с экономическим кризисом. Инфляция превышает 55 процентов. Людям не хватает денег даже на еду. А из-за дефицита топлива очереди за бензином растягиваются на несколько дней.

Президент Шри-Ланки должен покинуть пост. Так решили лидеры политических партий страны (здесь подробности).