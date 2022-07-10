Киев останется без денег. Еврокомиссия заблокировала кредит для Украины

Между Еврокомиссией и Украиной назревает конфликт. Последние дни все чаще начинает появляться информация о том, что Киев больше не получит денег, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По данным одного из двух ведущих американских финансовых изданий Bloomberg, Брюссель заблокировал 1,5 миллиарда евро кредита для Украины, так как представители бюджетного подразделения ЕК опасаются, что Киев не сможет вернуть деньги. Еще 9 миллиардов евро заблокировала Германия. Видимо, именно так, по мнению Евросоюза, выглядит сотрудничество дружественных стран.