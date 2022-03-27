Запад пытается запретить Гагарина и Достоевского только потому, что они русские

Об экономике и очередных антибелорусских санкциях, которых на неделе стало еще немного больше. В этой санкционной истерии коллективный Запад, похоже, дошел до точки, раз всерьез пытается запретить Юрия Гагарина и Федора Достоевского просто потому, что они русские, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент Сербии уже назвал все происходящее просто безумием. Как раз в духе произведений Федора Михайловича. Кстати, вдохновение его чаще всего посещало в Европе. К примеру, роман «Идиот» создавался как раз на просторах западного мира.