Их называют «соросята». Как и где выращивают прозападную элиту?

Шпионами не рождаются, шпионами становятся. И методы вербовки самые разные. Есть и более тонкие приемы и примеры того, как работает эта система. Чтобы понять, посмотрите, как против Беларуси агрессивно настроены литовцы и поляки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А ведь 30 лет назад мы практически ничем не отличались.

Ольга Коршун, СТВ: Сегодня между нами огромный ценностный разрыв, и такая же работа продолжается в Украине, Армении, Грузии и других странах, где выращивают прозападную элиту. Их называют «соросятами». Последователи американского миллиардера Джорджа Сороса, который создал целую сеть организаций. Как такая вербовка выглядит на практике? Первыми в сети соросовских программ попадает, как правило, молодежь. Студентов отправляют на стажировку за рубеж. Понятно, что в США не повезут, но пригласят в Румынию или Литву, которые будут выдавать за образец успеха и демократии. И если вы приехали из бедной страны, где, к примеру, идет гражданская война, все это покажется раем на Земле. А на родине такой молодой человек будет выступать проводником прозападных ценностей, работая, например, в лояльном, проплаченном СМИ.

Но это только видимая часть айсберга. В 1990-е, когда бывшим советским республикам было не до образования, культуры и идеологии, «соросята» попытались полностью внедриться в этот блок. Выпуск учебников, подготовка студентов, гранты – все под их контролем.

Ольга Коршун:

В Беларуси такие организации действовали до 1997 года, пока их буквально не выбросили по личному распоряжению Александра Лукашенко, когда эта огромная гуманитарная машина, которая используется для борьбы за власть, а не в целях просвещения, показала свое истинное лицо. Но тогда все эти вещи не были очевидными. Многим казалось, что западные фонды несут нам только хорошее. А суть в том, что в странах постсоветского блока «соросята» хотели манипулировать сознанием людей. Ввод войск в Афганистан и установление контроля над наркотрафиком в Европе – и сеть Сороса тут же начинает выступать за легализацию наркотиков. Или надо быстро вырастить радикальные группировки, которые будут воевать против России, и организации Сороса начинают делать героев из нацистов в Украине, закрывая глаза на их военные преступления.

Эта сеть, как спрут, запускает щупальца во все сферы и уже сложно понять, кто прав. Но даже опыт маленькой Беларуси показал, что при наличии политической воли этому можно противостоять.