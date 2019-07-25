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Заночуй в супермаркете: бельгийский ритейлер предложил спасаться от жары в холодильных камерах

25 июля 2019 06:55
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Новости Бельгии. Приют от жары, которая уже несколько недель испытывает Европу, предлагают найти жителям Бельгии. Там запустили флешмоб «заночуй в супермаркете», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заночуй в супермаркете: бельгийский ритейлер предложил спасаться от жары в холодильных камерах-1

Палящее солнце заставило людей искать прохладу в самых неожиданных местах. Так, один из местных ритейлеров предложил жителям посетить для этого мощные холодильные камеры. Там желающие смогут находиться вплоть до самого закрытия. На ночь супермаркеты, конечно же, будут закрывать. О своем намерении участвовать в акции в соцсетях заявили свыше 20 тысяч человек.

Заночуй в супермаркете: бельгийский ритейлер предложил спасаться от жары в холодильных камерах-4

Аномально высокие температуры установятся по всей Европе

24 июля в стране зафиксировали исторический рекорд жары. Столбики термометров показывали более 38 градусов.

# Погода # Фотофакт

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