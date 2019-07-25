Заночуй в супермаркете: бельгийский ритейлер предложил спасаться от жары в холодильных камерах

Новости Бельгии. Приют от жары, которая уже несколько недель испытывает Европу, предлагают найти жителям Бельгии. Там запустили флешмоб «заночуй в супермаркете», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палящее солнце заставило людей искать прохладу в самых неожиданных местах. Так, один из местных ритейлеров предложил жителям посетить для этого мощные холодильные камеры. Там желающие смогут находиться вплоть до самого закрытия. На ночь супермаркеты, конечно же, будут закрывать. О своем намерении участвовать в акции в соцсетях заявили свыше 20 тысяч человек.