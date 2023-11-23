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Залужный рассказал о ситуации на фронте для ВСУ

23 ноября 2023 07:46
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что обстановка на линии фронта затруднительная, но находится под контролем. Об этом передает РИА Новости.

Эта проблема была затронута им в ходе совещания контактной группы по обороне Украины в рамках формата «Рамштайн».

Ранее Залужный высказал мнение, что ситуация на передовой зашла в тупик, что стало причиной критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского. В результате возникло предположение о возможном конфликте между Зеленским и Залужным. Также украинский лидер в интервью назвал ошибкой попытки военнослужащих заниматься политикой.
 

# Международная политика # Валерий Залужный # Владимир Зеленский

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