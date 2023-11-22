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Почти 50% американцев считают, что США тратят на Украину слишком много

22 ноября 2023 20:04
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США тратят на Украину слишком много. Так считают почти 50 % участников опроса. Его инициатором стал местный центр исследований по связям с общественностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 50% американцев считают, что США тратят на Украину слишком много-1

Статистика показала, что почти каждый второй американец выступает за сокращение выделяемых Украине средств. Кроме того, жители США обратили внимание на то, что Вашингтон не контролирует использование траншей, которые отправляет Киеву.

# Социологический опрос # Новости США # Фотофакт

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