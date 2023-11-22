Почти 50% американцев считают, что США тратят на Украину слишком много

США тратят на Украину слишком много. Так считают почти 50 % участников опроса. Его инициатором стал местный центр исследований по связям с общественностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статистика показала, что почти каждый второй американец выступает за сокращение выделяемых Украине средств. Кроме того, жители США обратили внимание на то, что Вашингтон не контролирует использование траншей, которые отправляет Киеву.