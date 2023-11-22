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Болгария планирует передать Киеву около 100 бронетранспортёров

22 ноября 2023 20:00
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Болгария планирует передать Киеву около 100 бронетранспортеров. Парламент страны одобрил соглашение, подписанное между МВД страны и Минобороны Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болгария планирует передать Киеву около 100 бронетранспортёров-1

За передачу машин проголосовали 152 депутата. Впрочем, почти 60 политиков выступили против. Поддержка ВСУ падает в том числе среди союзников Зеленского.

О вероятном сокращении военной помощи Украине заявили также в Германии. В Бундестаге отметили, что причина подобного в небесконечном бюджете страны.

# Международная политика # Фотофакт

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