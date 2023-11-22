Болгария планирует передать Киеву около 100 бронетранспортёров

Болгария планирует передать Киеву около 100 бронетранспортеров. Парламент страны одобрил соглашение, подписанное между МВД страны и Минобороны Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За передачу машин проголосовали 152 депутата. Впрочем, почти 60 политиков выступили против. Поддержка ВСУ падает в том числе среди союзников Зеленского.

О вероятном сокращении военной помощи Украине заявили также в Германии. В Бундестаге отметили, что причина подобного в небесконечном бюджете страны.