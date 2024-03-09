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Залужного признали непригодным к военной службе

09 марта 2024 11:06
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Бывший главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный признан непригодным к военной службе, пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

Как сказано в публикации, при прохождении Залужным ВЛК в зимний период было установлено, что он непригоден для службы в армии. Также экс-главнокомандующим ВСУ был написан рапорт об увольнении с военной службы.

По сведениям «Зеркало недели», Залужный принял решение уйти в отставку, потому что президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Рустем Умеров не предложили подходящую военную должность, которая соответствовала бы его опыту.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Валерий Залужный # Рустем Умеров

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