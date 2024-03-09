В Пентагоне сделали важное заявление об НЛО

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что в Штатах нет подтверждений существования НЛО, пишет РИА Новости.

В ходе передачи конгрессу США первой части отчета управления аномалий Райдер информировал, что ведомству не удалось подтвердить наличие доступа у правительства США или частных компаний к внеземным технологиям. Также доказательства не были найдены и касательно того, что какая-либо структура внутри правительства США давала бы подтверждение, что фиксированные НЛО – внеземная технология, – сообщил Райдер.