Сикорский поддержал предложение Макрона по вводу войск в Украину

Министр иностранных дел Польши поддерживает предложение президента Франции о направлении западных войск в Украину. Такое заявление Радослав Сикорский сделал на конференции, посвященной 25-летию вступления страны в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совсем недавно звучала другая риторика. О том, что Варшава не планирует размещать свой военный контингент на территории Украины утверждал министр национальной обороны Польши. Аналитики отмечают, что такого рода расхождения во взглядах внутри правительства, могут привести к политическому кризису в стране. Впрочем, как бы там ни было, дальнейшая милитаризация – четко выбранный путь нашими западными соседями.