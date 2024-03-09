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Сикорский поддержал предложение Макрона по вводу войск в Украину

09 марта 2024 10:38
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Министр иностранных дел Польши поддерживает предложение президента Франции о направлении западных войск в Украину. Такое заявление Радослав Сикорский сделал на конференции, посвященной 25-летию вступления страны в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сикорский поддержал предложение Макрона по вводу войск в Украину-1

Совсем недавно звучала другая риторика. О том, что Варшава не планирует размещать свой военный контингент на территории Украины утверждал министр национальной обороны Польши. Аналитики отмечают, что такого рода расхождения во взглядах внутри правительства, могут привести к политическому кризису в стране. Впрочем, как бы там ни было, дальнейшая милитаризация – четко выбранный путь нашими западными соседями.

Сикорский поддержал предложение Макрона по вводу войск в Украину-4

Накануне нижняя палата польского парламента приняла закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Варшава не будет ни юридически, ни практически обязана выполнять положения Договора, в том числе касающиеся ограничений для польских вооруженных сил.

# НАТО # Радослав Сикорский # Эммануэль Макрон

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