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Три человека погибли в результате крушения вертолёта Нацгвардии США

09 марта 2024 10:42
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В результате крушения вертолета Национальной гвардии США три человека погибли, еще один госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли в результате крушения вертолёта Нацгвардии США-1

Команда выполняла патрулирование в штате Техас около границы с Мексикой. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По данным местных СМИ, Нацгвардия еще в конце февраля рекомендовала прекратить все операции с использованием вертолетов. Однако решение было проигнорировано. Это уже не первый подобный случай. Несколько недель назад во время учебного полета на территории штата Миссисипи в ходе крушения вертолета погибли два военнослужащих.

# Крушение вертолета # Новости США

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