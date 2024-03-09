Три человека погибли в результате крушения вертолёта Нацгвардии США

Команда выполняла патрулирование в штате Техас около границы с Мексикой. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По данным местных СМИ, Нацгвардия еще в конце февраля рекомендовала прекратить все операции с использованием вертолетов. Однако решение было проигнорировано. Это уже не первый подобный случай. Несколько недель назад во время учебного полета на территории штата Миссисипи в ходе крушения вертолета погибли два военнослужащих.