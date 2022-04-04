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Россия созвала Совбез ООН из-за провокации украинских силовиков в городе Буча

04 апреля 2022 08:34
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Россия призвала провести заседание Совета безопасности ООН из-за провокации украинских силовиков в городе Буча под Киевом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия созвала Совбез ООН из-за провокации украинских силовиков в городе Буча-1

Украинская сторона обвинила российскую армию в жестокости по отношению к мирному населению, предоставив материалы, якобы доказывающие факты зверств и мародерства в городе. Москва категорически отвергает все обвинения, считая это грубой провокацией. Российское Министерство обороны утверждает, что речь идет о постановках, срежиссированных украинской стороной.

На экстренном заседании Совбеза ООН Москва планирует «выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду».

# Международная политика # Фотофакт

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