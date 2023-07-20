Захарова заявила, что в Турции завершил работу координационный центр по зерновой сделке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о завершении функционирования стамбульского координационного центра в Турции, который работал в рамках зерновой сделки, пишет РИА Новости.

Она подтвердила эту информацию на брифинге, отметив, что российская делегация уже покинула этот центр в Стамбуле.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что договоренности о зерновой сделке фактически прекратили свое действие и были остановлены. Срок действия Черноморской инициативы истек 17 июля.