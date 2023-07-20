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Макгрегор сообщил о мощном ударе России по ВСУ: уничтожено большинство опытных частей

20 июля 2023 09:16
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Военные РФ ликвидировали большую часть обученных и опытных отрядов ВС Украины. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, информирует РИА Новости. 

Большинство украинских бойцов, которые были хорошо обучены и могли воевать, погибли или были ранены. ВСУ не смогут восполнить эти потери, сказал полковник. 

Он отметил, что со стороны Российской Федерации ВСУ получили такой удар, от которого восстановиться не могут до сих пор. Восполнить ряды для Украины не представляется возможным: подготовить новых военных Киев не успеет. Макгрегор обратил внимание, что фиаско для Украины заключается в том, что нельзя формировать эффективную армию на ходу. Положение украинской стороны сейчас намного  хуже, чем было в начале СВО, подытожил бывший советник главы Пентагона. 

# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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